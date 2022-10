Busquets: 'Bu takım yeniden ümit verdi'

Barcelona ve İspanya'nın tecrübeli isimlerinden Sergio Busquets, Katar'daki Dünya Kupası için FIFA'nın internet sitesine konuştu. Busquets, takımın turnuva öncesi ülkeye yeniden umut verdiğini dile getirdi.



İşte Busquets'in sözleri:



2010'da şampiyon olan kadrodan sadece kendisinin kalması?



"Bu futbol ve hayatın bir kuralı, değil mi? Herkes için yıllar geçti. Dünya Kupası'nın kazanan kadrodaki en genç ya da en genç oyunculardan biriydim. Şimdi en deneyimli futbolculardanım. O dönemi yaşadığım, milli takımda birçok maça çıktığım ve turnuvada oynadığım için gurur duyuyorum. Şimdi takıma yardım etmeye çalışacağım. Umarım tekrar kazanabiliriz ama bunu zor olacağını biliyoruz. Sağlam bir milli takım olduğumuzu biliyoruz ve son dönemde yaptığım gibi çok ileriye doğru gidebileceğimizi biliyoruz"



Dünya Kupası'ndan beklentisi?



"Her zaman yüksek beklentilerimiz var çünkü taraftarımız her zaman en iyisi olmamızı bekliyor. Zaten olması gereken bu. Açıkçası çok iyi bir dönem geçirdik, 2 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazandık, sonra birkaç kez hayal kırıklığı yaşadık. Sanırım insanlara yeniden umut verdik ve yeniden milli takımla ilgileniyorlar. Eminim rakiplerimiz bize saygı duyacak ve taraftarımız da bizi destekleyecek. Bu nedenlerle her şeyin iyi gitmesini umuyoruz. Bizi Dünya Kupası'na götüren oyun tarzımızla oynamak istiyoruz ve umarım beklentileri karşılayabiliriz"



"Takımın lideri olduğunuz düşünüldüğünde bu Dünya Kupası'nda daha fazla baskı hissediyor musunuz?"



"Kariyerim boyunca üzerimde baskı vardı. Barcelona ve İspanya Milli Takımı gibi elit takımlarda oynadığınızda, her gün yeni bir testtir; her gün yüksek seviyede performans göstermelisiniz, kariyeriniz kusursuz olmalı. Sanırım, baskı ile nasıl başa çıkılacağını iyi biliyorum, bu yüzden buradayım ve bu yüzden bu kadar iyi bir kariyerim oldu. Önemli olan takıma faydalı olmak için oynamak. Hem bireysel, hem de takım olarak elimizden gelenin en iyisiyle hazırlanmalıyız ve bir planımız olmalı. Bu konuda çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum"