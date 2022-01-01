Bruno Guimaraes: 'İkincilik başarısızlıktır!'

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Brezilya'nın en önemli kozlarından biri olan Bruno Guimaraes, ilk maçlarına çıkmadan önce FIFA'ya açıklamalarda bulundu.



İşte Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes'in sözleri:



"Milli takımda oynamak ve Dünya Kupası'nda mücadele etmek her zaman hayalimdi ama çocukken çok uzak hayallerdi. Genç yaşta evden ayrıldım. Başka bir şehirde yaşadım. Hiç iyi koşullarda büyüemedim. Bu zorlu koşullar, bugün olduğum kişi olmama gerçekten yardımcı oldu."



"İKİNCİLİK BAŞARISIZLIKTIR"



"Herkes kendi ülkesinin formasını giymeyi hayal eder. İlk kez giydiğinizde ise 'Vay canına, çok iyi görünüyorum' olur. Kendime 'Çok iyi oynamalıyım. Ben artık Brezilya Milli Takımı oyuncusuyum. Performansımın düşmesine asla izin veremem. En iyi olmalıyım. Herkesten daha iyi olmalıyım' diye söz verdim. Brezilya forması giyiyorsanız, ikinci olmayı kabul edemezsin. Bu formaya layık olmalısın. Benim zihniyetim böyle değişti. Bazen vasat bir oyunum varsa kendime kızarım. 'Kabul edemem. En iyilerden biri olmalıyım. Böyle oynamak bana yakışmaz' diyorum."



"RAKİPLERİMİZ TANIYORUZ"



"Rakiplerimiz İsviçre, Sırbistan ve Kamerun'u çok iyi tanıyoruz. Hemen hemen her hafta sonu rakiplerimizden bazı oyuncularla Premier Lig'de karşılaşıyorum. Newcastle'da İsviçre'den Fabian Schar var. Lyon'da Shaqiri takım arkadaşımdı. Kamerunlu Toko Ekambi ile yan yana mücadele ettim. Bu yüzden ne tür rakiplerle karşı karşıya olacağımıza dair bir fikrim var."



