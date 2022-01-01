Bruno Fernandes - Ronaldo olayı için açıklama

Portekiz Milli Takımı'nda bulunan Joao Mario, Cristiano Ronaldo - Bruno Fernandes arasında yaşanan tokalaşmama olayının bir şakadan ibaret olduğunu söyledi.

Bruno Fernandes - Ronaldo olayı için açıklama
Portekiz Milli Takım'ının soyunma odasında Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes arasında yaşanan tokalaşmama görüntüleri gündem olurken, olayla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Portekiz Milli Takımı'nın kampında bulunan Joao Mario, olayın sadece bir şakadan ibaret olduğunu dile getirdi.

Mario, "Bu olay, aralarında sadece bir şakaydı. Garip bir şekilde Bruno Fernandes, kampa en son gelenlerden biriydi. Cristiano da 'Gemiyle mi geldin?' diye dalga geçmişti." dedi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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