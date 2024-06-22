Bruno Fernandes: "Bizim amacımız kazanmak"

Portekiz'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, Türkiye maçı sonrasında konuştu.

Bruno Fernandes: 'Bizim amacımız kazanmak'
Avrupa Şampiyonası'nın F Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ı 3-0 mağlup eden Portekiz'de yıldız oyuncu Bruno Fernandes karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Turnuvadaki amaçlarının tüm maçları kazanmak olduğunu söyleyen Bruno Fernandes şu ifadeleri kullandı:

"Elbette herkes gol atmayı sever ve herkes gol atmak ister, ancak golüme de yansıdığı gibi en önemli şey bu değil. Cristiano Ronaldo en iyi golcümüz ve gol atabileceği anda pası kenara attı. Bu bizim için maç kazanmanın gol atmaktan çok ne anlama geldiğini gösteriyor. Bunu zaten söyledik, herkes biliyor ki buraya gelmekteki amacımız kazanmaktır, başka bir şey olamaz. En önemli şey tüm maçları kazanmak. Şimdi Gürcistan'a karşı çok önemli bir maçımız daha var. Bulunduğumuz pozisyonda olmamıza rağmen kazanmak istiyoruz. Ahlaki açıdan iyi olmak her zaman önemlidir. Portekiz için oynamak aynı zamanda bir başarıdır. Tüm maçları kazanma zorunluluğu."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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