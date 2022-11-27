Bruno: 'Ben Cristiano'ya orta yapmıştım'

Portekiz'e Uruguay karşısında zaferi getiren isim olan Bruno Fernandes, karşılaşma sonrasında konuştu.



Çok konuşulan ilk golün Cristiano Ronaldo'ya değil kendisine yazılmasının sorulması üzerine Bruno, "Ben Cristiano'nun golüymüş gibi sevindim, bana dokunmuş gibi geldi. O vuruşu yaparken de amacım orta yapmaktı zaten. Ne olursa olsun galibiyet için mutluyuz. Önemli olan takım olup galibiyet elde etmek" diye konuştu.



Sahada yardımlaşarak gol bulmanın öneminden bahseden başarılı oyuncu, "Sahada olabildiğinde özverili mücadele ederek sadece kazanmayı düşünüyoruz. Aramızdaki yardımlaşma ortamı böyle ve aldığımız sonuçların başarısı da buradan geliyor." açıklamasını yaptı.



Bruno Fernandes, Dünya Kupası'nda çıktığı 2 maçta 2 gol 2 asist üreterek takımına katkı sağladı.



