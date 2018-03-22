Brezilya, Tite için son kararı verdi!

Dünya Kupası'nda Belçika'ya mağlup olarak çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite için karar verildi.



Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesine karşın ülkenin futbol federasyonu, Tite ile 2022 Dünya Kupası'nın sonuna kadar birlikte çalışmak istiyor.



Brezilya basınında yer alan haberde; Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin projesine güvendiği ve Copa America'da başarılı olacağı yönünde inancın fazla olduğı belirtildi.



RONALDO: "TITE KALMALI"



Tite'ye destek çıkan Brezilya'nın efsane golcüsü Ronaldo, "Milli takımımız için üzücü bir gün, geçen evimizdeki Dünya Kupası'nda yarı finallerde turnuvaya veda etmiştik, şimdi de çeyrek finalde turnuvaya veda ediyoruz. Her sene daha iyisini yapmayı hedefleyen bir takım olarak, bu berbat bir sonuç, özellikle iyi oynadığımız bir turnuva için. Bence ne olursa olsun Tite Brezilya'nın başında kalmalı, çok iyi bir teknik adam ve bence işini muhteşem yaptı. O kesinlikle devam etmeli. şeklinde açıklamada bulunmuştu.



