Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Kadroda, Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in yanı sıra 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı.
Liverpool'da forma giyen forvet Roberto Firmino, 26 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu:
Kadroda, Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in yanı sıra 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı.
Liverpool'da forma giyen forvet Roberto Firmino, 26 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu:
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0