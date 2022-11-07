Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Kadroda, Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles'in yanı sıra 39 yaşındaki Dani Alves de yer aldı.

Liverpool'da forma giyen forvet Roberto Firmino, 26 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu:


S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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