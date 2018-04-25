Brezilya, 6. şampiyonluk için Dünya Kupası'nda

TAKIMLAR O G B M A Y P Brezilya 17 14 3 0 40 5 45 Arjantin 17 11 6 0 27 8 39 Uruguay 18 8 4 6 22 22 28 Ekvador 18 7 5 6 27 19 26 Peru 18 7 3 8 19 22 24 Kolombiya 18 5 8 5 20 19 23 Şili 18 5 4 9 19 26 19 Paraguay 18 3 7 8 12 26 16 Bolivya 18 4 3 11 23 42 15 Venezuela 18 3 1 14 14 34 10

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı, şampiyona tarihinde tüm turnuvalara katılma başarısını gösteren tek takım konumunda bulunuyor.Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile G Grubu'nda yer alan Brezilya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:2016 yılından bu yana teknik direktör Tite yönetimindeki Brezilya, Güney Amerika elemelerini 45 puanla lider olarak tamamlayarak Katar'a gitme hakkını kazandı.17 maç oynadığı elemeleri 14 galibiyet ve 3 beraberlikle tamamlayan Brezilya, grup maçlarını namağlup tamamladı. "Sambacılar", 40 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.Güney Amerika elemelerinde puan durumu şöyle oluştu:Brezilya, futbol dünyasına kazandırdığı yıldız isimlerle ön plana çıkıyor.Daha önceki turnuvalarda Pele, Jairzinho, Zico, Garrincha, Ronaldo ve daha birçok yıldız oyuncunun forma giydiği Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na yıldız oyuncusu Neymar önderliğinde geliyor.Brezilya'nın forvet hattında Real Madrid'den Vinicius Junior ve Barcelona'dan Raphinha da diğer önemli isimler olarak dikkat çekiyor.Brezilya, tüm Dünya Kupası organizasyonlarına katılan tek takım unvanına sahip.Dünya Kupası tarihinde 109 maç yapan Brezilya, bu maçlardan 73'ünü kazandı, 18'inden beraberlikle, 18'inden de mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya, Dünya Kupası tarihi boyunca 229 gol attı, kalesinde 105 gol gördü.Daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldırma başarısı gösteren Brezilya'nın turnuva geçmişi şöyle:1930 - İlk tur1934 - İlk tur1938 - Üçüncü1950 - İkinci1954 - Çeyrek final1958 - Şampiyon1962 - Şampiyon1966 - İlk tur1970 - Şampiyon1974 - Dördüncü1978 - Üçüncü1982 - İkinci tur1986 - Çeyrek final1990 - İkinci tur1994 - Şampiyon1998 - İkinci2002 - Şampiyon2006 - Çeyrek final2010 - Çeyrek final2014 - Dördüncü2018 - Çeyrek finalKaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)24 Kasım (TSİ 22.00): Brezilya-Sırbistan (Lusail Stadı)28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974)2 Aralık (TSİ 22.00): Kamerun-Brezilya (Lusail Stadı)