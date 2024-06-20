Breel Embolo: ''Mutlu ve gururluyum''

İsviçre Milli Takım oyuncusu Breel Embolo, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Breel Embolo: ''Mutlu ve gururluyum''
EURO 2024'te İtalya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdıran İsviçre'de golcü oyuncu Breel Embolo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduklarını dile getiren Embolo, "Mutlu ve gururluyum. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Oynaması zor bir takıma karşı kazandık.'' dedi.

Sözlerine devam eden Embolo, ''Kompakttık ve iyi şanslar bulduk. İyi şanslar yakaladık ve doğru zamanda golü attık. Herkes adına gerçekten çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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