Bonucci, Dünya Kupası için iddialı!

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Play-off'ları geçerek Dünya Kupası görmemiş çocuklarına bir hediye vermek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bonucci, Dünya Kupası için iddialı!
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26 Aralık 2021 17:26
Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, 2022 Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bonucci yaptığı açıklamada, "İtalya'yı hiç Dünya Kupası'nda görmemiş çocuklarıma bir hediye vermek istiyorum. Mart ayında milli takımdaki takım arkadaşlarımızla tekrar bir araya geldiğimizde sonbaharda yaşananlardan ders çıkaracağımıza ve bizim için iki harika maç olacağına eminim." açıklamasını yaptı.

İtalya, 2022 Dünya Kupası Play-off ilk maçında 24 Mart'ta Makedonya ile karşılaşacak.

Bonucci, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta, 3 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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