Bonucci: 'Chiellini ve ailelerimizle tatile gidiyoruz'

İtalya savunmasının kritik isimlerinden Leonardo Bonucci, yıllardır yanyana oynadığı Giorgio Chiellini ve İngiltere finaliyle ilgili konuştu.



Bonucci Chiellini'nin hayatında büyük bir yeri olduğunu söyleyerek "11'inde finali oynadıktan sonra 12'sinde Milli Takım kampından ayrılıyoruz. 14 Temmuz'da Chiellini'yle birlikte ailelerimizi de alarak tatile çıkıyoruz. Onunla nasıl bir ilişkimiz olduğunu söylememe gerek yok sanırım" diye konuştu.



EURO 2020 finaline kalmaları ile ilgili de konuşan Bonucci, "3 yıl önce finale kalmak ütopya gibi geliyordu ama 1 yıl arayla turnuvanın başlaması bize iyi bir tecrübe kazandırdı. Orta sahada çok yetenekli oyuncularımın oluşması finale giden yolda işimizi kolaylaştırdı." sözlerini kullandı.



Finalde karşılaşacakları İngiltere'nin önemli hücum elemanları olduğunu belirten 32 yaşındaki stoper, "Kane, Calvert-Lewin gibi merkezde güçlü ve ayrıca kanatlarda çok çabuk oyuncuları var. Turnuvanın başında İngiltere'nin şampiyonluk favorilerinden olduğu belliydi" açıklamasını yaptı.



