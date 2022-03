Beto: 'Bence favori Portekiz'

Göztepe'de 2017-2020 yılları arasında forma giyen "Beto" lakaplı Portekizli kaleci Antonio Alberto Bastos Pimparel, Türkiye'nin Portekiz karşısında kazanabilmesinin sırrının, yakalayacağı çok az fırsatı gole çevirmek olacağını söyledi.



Beto, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşması öncesi AA muhabirine değerlendirmede bulundu.



"Bu maçta nasıl bir Türkiye olacağı konusunda kafamda çok büyük şüpheler var." diyen Beto, Avrupa ve Dünya Kupası elemelerinde gördüğü Türkiye ile son Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'nin çok farklı olduğunu dile getirdi.



Portekizli tecrübeli futbolcu, "Eleme gruplarında çok iyi, inanılmaz futbol oynayan bir Türkiye gördüm. Avrupa Şampiyonası'nda ise iyi organize olamayan, hücum yanı zayıf, farklı bir Türkiye vardı. Portekiz'e karşı sahada hangi Türkiye olacak bilemiyorum. Ancak bildiğim bir şey var, o da Türkiye'nin çok iyi oyuncuları bulunduğu ve sahada çok rekabetçi oldukları." dedi.



Beto, "Benim görüşüme göre Portekiz, evinde oynaması ve şu anda dünya futbolunun en iyi takımlarında forma giyen çok formda oyunculara sahip olması nedeniyle favori. Tabii ki bu bir futbol maçı. En az hata yapan takım turu geçecektir." şeklinde konuştu.



Kariyerinde Portekiz Milli Takımı forması da giyen Beto, "Böyle bir maç öncesi Portekiz'de nasıl bir atmosfer olur?" sorusuna, "Çok iyi bir atmosfer var. Portekiz taraftarı, takımlarına karşı çok sadık ve çok destek veriyor. Tabii ki burada altını çizmem gereken bir şey var, o da Türkiye ve Portekiz'deki taraftarlar arasındaki fark. Türkiye'dekiler çok daha tutkulu, çok daha fazla tezahürat yapıyor. Benim hiçbir yerde görmediğim bir tutku var. Türkiye'deki taraftarların futbol yaşantıları inanılmaz. Porto'da güzel, futbol gösterisine yakışır bir atmosfer olacaktır. Umarım çok büyük bir maç olur." yanıtını verdi.



Türkiye'nin Portekiz'e karşı kazanması için, yakalayacağı az sayıdaki fırsatı gole çevirmesi gerektiğini kaydeden Beto, "Portekiz, rakibe çok az fırsat veren bir takım. Hücuma kalkan rakip bunu golle sonlandırmalı. Portekiz defansif anlamda çok güçlü bir takım ve ileride maçın herhangi bir anında kaderini değiştirebilecek, yaratıcılıkları fazla bir forvet hattına sahip. Eğer Türkiye yakaladığı fırsatları değerlendiremezse, işi çok zor olur." değerlendirmesinde bulundu.



Beto, "Portekiz şimdiden İtalya maçını mı düşünüyor?" sorusunu ise "Hayır, hayır... Ben, Türkiye'deki futbolcuları ve Türk Milli Takımı'nı çok iyi tanıdığım için Portekiz Milli Takımı'ndaki bazı arkadaşlarımla konuşuyorum. Portekiz, İtalya veya Kuzey Makedonya'ya karşı oynamak için Türkiye'yi yenmek zorunda olduğunu çok iyi biliyor. Yarı final oynanmadan final düşünülemez. Türkiye maçı da bir yarı final ve ona konsantre olup, rakibe saygı gösterip, maçı öyle oynamak gerek. Ancak bu şekilde diğer maça çıkabilirsin." şeklinde yanıtladı.



- "Trabzonspor layıkıyla şampiyon olacaktır"



Göztepe'de 3 sezon (2017-2020) forma giyen Beto, Spor Toto Süper Lig'i izlemeye devam ettiğini ve Trabzonspor'un layıkıyla şampiyon olacağına inandığını aktardı.



Portekizli futbolcu, "Trabzonspor'un başarısı benim için şaşırtıcı değil. Türkiye'de olduğum dönemlerde de hep bir projeye sahiplerdi. Trabzonspor'da oynayan arkadaşlarım vardı. Bana her zaman kulübün proje ve organizasyon anlamında çok iyi olduğunu söylediler. Bu projelerin gerçekleşmesi bazen zaman alabilir, 3-4 yıl gecikebilir ama bence bu sezon Trabzonspor layıkıyla şampiyon olacaktır." açıklamasını yaptı.



Beto, ligin ikinci sırasındaki İttifak Holding Konyaspor'u sezonun en dikkat çeken ekibi olarak gördüğünü ifade etti.



- "Göztepe çok zor durumda"



Ligde kalma mücadelesi veren eski takımı Göztepe için, "Çok zor bir durumda olmasından dolayı mutsuz bir şekilde izliyorum." diyen Beto, sözlerine şöyle devam etti:



"Göztepe çok zor durumda ve ligde kalması kolay değil. Ben takımda bir liderlik eksiği olduğunu düşünüyorum. Takıma bir itici güç gerekiyor. Ligin bitmesine çok az kaldı. Ancak ben inanıyorum ki taraftarın desteği, kulüp yapısı ve her şeyden önce sahadaki futbolcuların inanmasıyla tam bir birlik sağlanırsa, Göztepe bu durumdan çıkabilir."



"Göztepe'den ayrılmamdaki gerçek sebep Sportif Direktör oldu." açıklamasını yapan Beto, "Benim devam etmemi istemedi ve bitti. Kimseyi kalmak için zorlayamam. Kalmaktan memnuniyet duyacağımı hep söyledim. Göztepe'de 3 yıl kaldım ve kulüple, çalışanlarla, taraftarla çok güzel bir iletişim kurdum. Bugün bile çok sayıda Göztepe taraftarı bana mesaj atıyor. Göztepe için çok büyük sevgim var. Ancak bir futbolcunun karar veremeyeceği şeyler vardır." değerlendirmesinde bulundu.



İzmir temsilcisinin kendisinde çok iz bıraktığını anlatan Beto, "Bazı futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla halen görüşüyorum. Çok iyi ve alçakgönüllü insanlar. Taraftarlar, kent, İzmir'deki restoranlar... Bunların hepsini kalbimde taşımaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.



Beto, röportaj sırasında Türkçe olarak, "Göztepe taraftarları çok çok teşekkürler. Çok özledim." dedi.



- Helsinki yeni tecrübe, yeni kültür



Kısa süre önce 1 sezonluk sözleşme imzaladığı Finlandiya'nın HIFK Helsinki takımını tercihiyle ilgili konuşan Beto, "Çok farklı bir yer. Çok, çok, çok soğuk. Farklı bir kültür. Ben yeni tecrübeler yaşamayı, yeni kültürler tanımayı seven bir insanım. Finlandiya'nın daha fazla görünür, tanınır olması gerektiğini de düşünüyorum. 'Neden olmasın?' dedim ve geldim. Bu tecrübeden memnunum." açıklamasını yaptı.



Gelecek 1 Mayıs'ta 40 yaşına girecek Beto, kariyer planı hakkında, "Seneye nerede olacağımı bilemiyorum ama beni motive edecek bir projede olacağım kesin. Futbolda kalacağım ancak teknik direktörlük sanırım bana göre değil. Teknik olarak ve kişisel karakter anlamında teknik direktörlük için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Futbolcularla nasıl bir diyaloğum olur onu tam bilemiyorum." ifadelerini kullandı.









