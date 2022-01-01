Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi!

EURO 2024 son 16 müsabakalarında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek.



Kritik maç için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat anlaşmaya vardı.



TÜPRAŞ STADYUMU'NDA, DEV EKRANDA!



Akpolat ile Arat arasında yapılan görüşmelerde bu maçın Beşiktaş İnönü Stadyumu'ndan canlı yayınlanarak taraftarlara izletilmesi kararı alındı.



DETAYLAR PAYLAŞILDI



Beşiktaş'ın X hesabından etkinliğin detayları paylaşıldı. Buna göre saat 20.00'de seyirciler stada kabul edilmeye başlanacak. Tüm koltuklara da Türk bayrakları yerleştirilecek. Loca sahipleri ise maçı localarından takip edebilecek. Kulüp ve belediye ekipleri, bir araya gelerek organizasyon için çalışmalara başladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması;



"EURO2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızı coşkuyla desteklemek için Tüpraş Stadyumu'nda buluşuyoruz. Hollanda - Türkiye maçını hep beraber Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda izliyoruz! Kulübümüz ve Beşiktaş Belediyesi'nin ortak düzenlediği organizasyonda siz de yer alın! Haydi İstanbul, yarı final coşkusunu hep beraber yaşayalım!



-Kapılar saat 20.00'de açılacak.



-Loca sahipleri maçı kendi localarından takip edebilecek.



-Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayrağımız yerleştirilecektir."



RIZA AKPOLAT: "BİR OLURUZ YOLUNDA"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, X hesabından organizasyona dair şu açıklamayı yaptı: "Euro 2024 Şampiyonluğu yolunda milli coşkumuzu stadyuma taşıyoruz! 'Bir oluruz yolunda!' dedik ve büyük Beşiktaş ile el ele verdik. Hollanda ile çeyrek final maçımızı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda birlikte izliyoruz! Haydi İstanbul, Beşiktaş'ta buluşalım! Çeyrek Final Heyecanını Hep Birlikte Yaşıyoruz."



