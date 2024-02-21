Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım müjdesi!

'ta sezonun en büyük kazancı olan, başarı basamaklarını hızla çıkmaya devam ediyor.Ligde son oynanan Konyaspor maçında da ağları sarsan Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım kapıları da ardına kadar açıldı.Yetenekli futbolcunun bu çıkışı, A Milli Takım'da da dengeleri değiştirdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'taki çıkışından oldukça memnun olduğu ve mart ayında Avusturya ile Macaristan'la oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda Semih Kılıçsoy'a da yer vereceği öğrenildi.Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'ın golleri 49. dakikada genç futbolcu Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Bu sezon Süper Lig'de 13 müsabakaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Rizespor ağlarını 2'şer, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Konyaspor filelerini 1'er kez sarstı. Semih Kılıçsoy'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.Semih Kılıçsoy, Konyaspor karşılaşmasındaki performansıyla 2024 yılında Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim olmayı başardı. Genç santrfor, 2024'te 7 gol ve 2 asistle oynayarak Kara Kartal'a 9 kez katkı yaparak bu alanda zirve yaptı. Semih'in ardından ikinci sırada; Karagümrük'ten Valentin Eysseric ve Sivasspor'dan Rey Manaj, 8'er katkıyla yer aldı. Ayrıca Semih, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 2024 yılının en golcü 23 yaş ve altı futbolcuları listesinde zirveye yerleşti.Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki santrfor,ifadelerini kullanmıştı.





