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Beşiktaş'a Saiss'tan kötü haber!

Dünya Kupası'nda sakatlanan Beşiktaşlı Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a Saiss'tan kötü haber!
Beşiktaş'a, Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romain Saiss'tan kötü bir haber geldi.

A Spor'un haberine Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.

Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belli değil.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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