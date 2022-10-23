Beşiktaş'a Saiss'tan kötü haber!
Dünya Kupası'nda sakatlanan Beşiktaşlı Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a, Fas ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Romain Saiss'tan kötü bir haber geldi.
A Spor'un haberine Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belli değil.
A Spor'un haberine Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan Romain Saiss, siyah-beyazlıların Şanlıurfaspor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek.
Gelecek hafta İstanbul'a gelmesi planlanan 32 yaşındaki futbolcunun, Adana Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği belli değil.
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