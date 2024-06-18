Bernardo Silva: ''Liderlik için motiveyiz''

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, EURO 2024'ün ilk maçında Çekya karşısında alınan galibiyetin ardından konuştu.

Bernardo Silva maçı değerlendirerek,

"Bu tür turnuvalarda maçlar asla kolay değildir. Bize zor anlar yaşatan, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama ilk yarıda eksikliğini hissettiğimiz dirençle, daha fazla oyuncuyla oynadık ve Chico (Conceiçao), Jota ve Neto bize bunu sağladı, bu yüzden üç puandan çok mutluyuz.'' dedi.

Liderlik istediklerini söyleyen Silva, ''Bu galibiyet çok az şeyi değiştirecek, buraya kazanma hedefiyle geldik. Grubu lider bitirmek için çok motive olmuş durumdayız. Şimdi önümüzde uzun bir yol var." ifadelerini kullandı.