Bernardo Silva: 'Kolay bir maç olmadı'

Avrupa Şampiyonası'nın F Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ı 3-0 mağlup eden Portekiz'de yıldız oyuncu Bernardo Silva karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Kolay bir maç olmadığını söyleyen Bernardo Silva, "Türkiye'ye karşı iyi oynadık. Çok sağlam başladık. Türkiye'nin maçın başında pozisyonu vardı. İkinci golde Türkiye defansı hata yaptı. 3-0 kazandık ama birkaç gol yiyebilirdik. Kolay maç olmadı ama 3 puandan mutluyuz. Birinci olarak gruptan çıktık." ifadelerini kullandı.Son olarak maç maç devam edeceklerini sölyeyen Bernardo Silva şu sözlerle cümlelerini noktaladı:"Maç maç devam edeceğiz. Başarılı olmak istiyoruz ve sakin bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Üçüncü golde Cristiano Ronaldo kendi atabilirdi ama pas verdi. Önemli olan takımın kazanması."