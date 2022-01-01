Bernardeschi: "Katar'a gidemememiz çok saçma"

İtalyan oyuncu Federico Bernardeschi, Dünya Kupası bileti alamamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bernardeschi: 'Katar'a gidemememiz çok saçma'
İtalyan oyuncu Federico Bernardeshi, Avrupa Şampiyonu olarak Dünya Kupası'nda oynamayı hakettiklerini söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Bernardeschi, Dünya Kupası'na katılamamalarının kendisini çok üzdüğünü belirtti ve ilginç bir bakış açısı getirerek "Düşünün, Avrupa Şampiyonluğu yaşadım ama Dünya Kupası finallerinde oynayamıyorum; bu çok saçma. Bence çeşitli kıta turnuvalarını kazanan takımlar direkt Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazanmalı" açıklamasını yaptı.

Bilindiği gibi İtalya, Dünya Kupası Eleme Grubu'nu İsviçre'nin ardından 2. sırada bitirmiş, play-off turunda ise Makedonya'ya 90+2'de yediği golle elenerek Katar biletini alamamıştı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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