İtalya'nın EURO 2020'de İngiltere'yi penaltılarla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Federico Bernardeschi gözyaşlarını tutamadı.



Maç sonunda duygusal anlar yaşadığını belirten Bernardeschi, "Bunu hak ettik. Ben kişisel olarak zor bir sezon geçirdim, benim için kolay olmadı. Böyle bir sezon geçtiğinde işler daha da karmaşıklaşır. Ben sadece çalışmak ve daha iyi olmak istedim. Takım arkadaşlarım, teknik ekip bana inandı. Bu yolda hiç korkmadık, 2. dakikada gol yedik ancak inandık" ifadelerini kullandı.



