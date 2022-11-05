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Ben White, milli takım kampından ayrıldı

2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ben White, kamptan ayrıldı.

Ben White, milli takım kampından ayrıldı
2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalan İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ben White, ülkesine döndü.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun kişisel nedenlerle milli takım kampından ayrıldığı ve geri dönmeyeceği kaydedildi.

Turnuvadaki üç maçta da forma giymeyen Arsenalli futbolcu, İran ve ABD maçlarında yedek kulübesinde görev bekledi. White, 3-0 kazandıkları Galler mücadelesini ise hastalığı nedeniyle kaçırdı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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