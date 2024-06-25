Bellingham, İngiltere'yi 90+5'te ipten aldı!

EURO 2024 son 16 turunda İngiltere ile Slovakya, Halil Umut Meler'in yönetti mücadelede karşı karşıya geldi. Schalke Arena'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı İngiltere uzatmalarda 2-1 kazandı.



Slovakya'ya, 25. dakikada Ivan Schranz'ın kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapadı.



İNGİLTERE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



İkinci yarıda beraberlik golünü arayan İngiltere'de Phil Foden'ın 49. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



İNGİLTERE BASKISINI ARTIRDI



Maçın geri kalan dakikalarında baskısını artıran İngiltere, aradığı golü maçın uzatma anlarında buldu. Dakikalar 90+5'i gösterdiği sırada kullanılan uzun taç atışını önünde bulan Jude Bellingham, harika bir röveşata ile skora dengeyi getirerek takımını ipten aldı. Karşılaşma bu golle birlikte uzatmalara taşındı.



KANE FIRSATI KAÇIRMADI



Uzatma anlarına hızlı başlayan İngiltere, henüz uzatmanın ilk dakikası olan 91. dakikada Harry Kane ile golü buldu. Kane, önünde bulduğu topa iyi bir kafa vuruşuyla kaleciyi çaresiz bıraktı. Maçın geri kalan bölümünde iki takımda atak geliştirdi ancak başka gol sesi çıkmadı



GUEHI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



İngiltere'de maçın başında Sarı kart gören Marc Guehi, çeyrek final karşılaşmasında cezalı duruma düştü.



İSVİÇRE İLE EŞLEŞTİ



Bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdıran İngiltere, EURO 2024 çeyrek finalinde İsviçre eşleşti. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını son anda kaybeden Slovakya ise turnuvaya veda etti.



