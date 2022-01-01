Bellingham'ın hedefi dördüncü kupa!

Real Madrid'in yıldız ismi Jude Bellingham, sezonu dört kupa ile tamamlayabilir.



Real Madrid ile La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan İngiliz yıldız, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile oynanacak finali de kazanmak istiyor.



İspanyol deviyle oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Bellingham, İspanya'da sezonun oyuncusu ödülünün de sahibi olmuştu.



Öte yandan EURO2024 finalinde İngiltere ile karşılaşacak İspanya'da Bellingham'ın Real Madrid'den takım arkadaşları Dani Carvajal ve Nacho Fernandez de İspanya'nın kupayı kazanması durumunda sezonu dört kupa ile tamamlayacak.



