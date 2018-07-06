Belçikalı yıldız, Nagatomo'nun formasına gözü gibi bakacak!

Belçika'nın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Yuto Nagatomo'dan aldığı formayı çok önemli bir yerde saklayacağını söyledi.

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında 2-0 öne geçtiği maçta Belçika karşısında 3-2 mağlup olan Japonya Milli Takımı, turnuva boyunca oynadığı futbol ve sergiledikleri davranışlarla taraflı tarafsız her kesimden beğeni toplamıştı.

Turnuvaya veda ettikleri Belçika maçı sonrasında büyük alkış toplayan Japonya Milli Takımı, Belçikalı oyuncular tarafından da saygı gördü.

Maçın ardından elenen Japon oyuncularla Belçikalı oyuncular forma değiştiği kameralara yansırken, maçın ardından Belçika Milli Takımı'nın Napoli de oynayan yıldızı Dries Mertens'in Instagram'dan yaptığı paylaşım olay oldu.

Mertens, maçın ardından formasını değiştirdiği Japonya Milli Takımı'nın "5" numarası Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun formasını Instagram üzerinden paylaştı. Koyduğu forma fotoğrafının üzerine yazılı açıklama da koyan Mertens, bu yazıda, "Bu formayı önemli bir yerde saklayacağım. Japonya'ya hem saha içinde hem de saha dışında saygım büyük." ifadelerinde bulundu.



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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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