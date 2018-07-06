Belçika'dan Japonya'ya karşı tarihi dönüş!

Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde Belçika ile Japonya, Rostov'da karşılaştı. İki farklı geriye düşen ve ecel terleri döken Belçika, 90+4. dakikada bulduğu golle müthiş bir geri dönüşe imza atarak Japonya'yı 3-2 mağlup edip çeyrek finale yükseldi.



JAPONYA FIRTINASI



Karşılaşmanın ilk yarısında Belçika daha etkili gözükse de Japonya duvarını aşamadı ve aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya ise Japonya fırtına gibi başladı. Japonya, önce 48. dakikada Genki Haraguchi ile öne geçti, ardından 52. dakikada Takashi Inui farkı ikiye çıkarttı.



Neye uğradığını şaşıran Belçika, 69. dakikada Jan Vertonghen'in golüyle kendine geldi ve farkı bire indirdi. 74. dakikada ise Marouane Fellaini eşitlik sayısını attı ve maça dengeyi getirdi.



90+4. DAKİKADA MUCİZE



Herkes maçın uzatmalara gideceğini düşünürken Belçika, son saniyede kontra atak yakaladı. Kevin De Bruyne'nin başlattığı atakta son olarak Nacer Chadli, topu ağlara gönderdi ve Belçika'yı 3-2 öne geçirdi. Bu golün santrası bile yapılmazken Belçika, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı.



36 YIL SONRA...



Belçika, Dünya Kupası tarihinde 1982'den beri ilk kez iki farklı mağlubiyetten skoru lehine çevirmeyi başaran takım oldu.



Müthiş bir geri dönüşe imza atan Belçika, çeyrek finalde Brezilya ile kozlarını paylaşacak.



