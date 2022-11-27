Belçika'ya, Fas şoku: Gol Saiss'a yazıldı

MAÇTAN NOTLAR

24 YIL SONRA GALİBİYET

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ile Fas karşı karşıya geldi.Turnuvanın sürpriz yapabilecek takımlarından biri olarak gösterilen ve ilk maçta Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Belçika, Al Thumama Stadyumu'nda Fas'la oynadığı mücadeleyi 2-0'lık skorla kaybetti.Karşılaşmada Fas'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Romain Saiss ve 90+3. dakikada Zakaria Aboukhlal attı.Öte yandan Fas'ta Ziyech'in ilk yarının uzatma anlarında attığı bir gol, Saiss ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.Fas'ın ilk golü FIFA'nın resmi internet sitesinde karşılaşmanın özet bölümünde Abdelhamid Sabiri olarak yer alırken, maç haberi kısmında ise Romain Saiss olarak yazıldı.Belçika'da Fenerbahçeli Michy Batshuayi, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Galatasaraylı Dries Mertens ise 60. dakikada oyuna dahil oldu. Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan ve maç öncesi seremoniye çıkan kaleci Bono son anda sakatlandı. Fas'ın kalesini, bir dönem Hatayspor forması da giyen Munir korudu.Bu sonucun ardından Belçika grupta 3 puanda kaldı. Fas, 4 puana yükseldi.Belçika, gruptaki son maçta 1 Aralık Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas, aynı tarihte Kanada ile kozlarını paylaşacak.Dünya Kupası'nın grup aşamalarında son 8 maçını kazanan Belçika, 45 bin kişilik Al Thumama Stadı'nda kendisine deplasman havası yaşatan Faslı taraftarların coşkulu desteğine karşın mücadeleye baskılı başlayan taraf oldu.Kanada maçında takımına galibiyeti getiren golün sahibi Fenerbahçeli Batshuayi, 5. dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yı geçemedi.35. dakikada Hakimi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vurdu ancak ayağının dışına gelen top yandan autla sonuçlandı.İlk yarının uzatma bölümünde sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı serbest atışta top ağlara gitti ancak VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayılmadı.İkinci yarıya iki takım da tempolu başladı. 52. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Hazard'ın şutunda kaleci Bounou topu kornere çelerken, 5 dakika sonra Faslı futbolcu Boufal'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.Fas Teknik Direktörü Walid Regragui'nin ikinci yarıdaki Sabiri hamlesi, 5 dakika sonra golle sonuçlandı. Sabiri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği top, kaleci Courtois müdahale edemeden ağlarla buluştu.Turnuvadaki ilk golünü atan Faslı futbolcular, gol sevincini secdeye giderek kutladı.Belçika'nın beraberlik için yüklendiği 90+3. dakikada yarı alanından çıkmaya çalışan rakibinin hatasından yararlanarak topu kapan ve sağdan ceza alanına giren Ziyech'in pasında Aboukhlal'a dokunmak kaldı: 0-2.Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı.Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.Al ThumamaCesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)Belçika: Courtois, Meunier (Dk. 81 Lukaku), Vertonghen, Alderweireld, Castagne, Witsel, Onana (Dk. 60 Tielemans), Thorgan Hazard (Dk. 75 Trossard), De Bruyne, Eden Hazard (Dk. 60 Mertens), Batshuayi (Dk. 75 De Ketelaere)Bounou, Hakimi (Dk. 68 Attiat-Allah), Aguerd, Saiss, Mazraoui, Amrabat, Ounahi (Dk. 78 El Yamiq), Amallah (Dk. 68 Sabiri), Ziyech, En Nesyri (Dk. 73 Hamdallah), Boufal (Dk. 73 Aboukhlal)Dk. 73 Sabiri, Dk. 90+3 Aboukhlal (Fas)Dk. 28 Onana (Belçika), Dk. 90+5 Sabiri (Fas)