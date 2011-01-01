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Belçika - Portekiz maçı 11'leri

EURO 2020'de son 16 turu tüm hızıyla sürüyor. İşte 22:00'deki maçın 11'leri

Belçika - Portekiz maçı 11'leri
UEFA EURO 2020'deki futbol şöleninde heyecan 22:00'de devam edecek.
22:00 Belçika - Portekiz (Sevilla)

Günün ikinci maçında turnuvanın favori ekipleri Belçika ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Hangi takım turu geçerse erken veda etmiş olacak. Belçika Lukaku ve De Bruyne'un akılda kalan performanslarıyla hafızalarda yer etti. Savunmada zaman zaman hatalar yapsalar da istedikleri an gol atabileceklerini kaliteli ayakları sayesinde kanıtladılar.

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Ronaldo'nun gol krallığında 5 golle zirvedeki performansıyla son 16'ya kaldı. Her ne kadar en iyi üçüncüler arasında olarak gruptan çıktılarsa da bulundukları grubun zorluğu açısından normal bir konumda görünüyorlar. Dikkat çeken bilgilerde Belçika, elemelerden bu yana oynadığı maçlarda 47 gol atıp kalelerinde 4 gol gördü. Avrupa Şampiyonası'nda 13 maçlık galibiyet serileri var ve bu maçı da kazanırlarsa Almanya'nın 13 maçlık rekoruna ortak olacaklar.

İlk 11'ler

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Tielemans; T.Hazard; Lukaku, E.Hazard.

Portekiz: Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Sanches, Moutinho; B. Silva, Ronaldo, Jota.

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