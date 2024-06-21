Bart Verbruggen: ''Bir puan bir puandır''

Hollandalı kaleci Bart Verbruggen, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bart Verbruggen: ''Bir puan bir puandır''
EURO 2024'te Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda'nın genç file bekçisi Bart Verbruggen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bart Verbruggen karşılaşmayla ilgili, "Karışık duygular yaşıyoruz. Elbette maçı kazanamadığınız için hayal kırıklığına uğruyorsunuz çünkü her maçı kazanmak istersiniz, özellikle de Fransa gibi iyi bir rakibe karşı.'' dedi.

Sözlerine devam eden genç eldiven, ''Ama öte yandan, gol yemediğimiz bir maç oldu. Bir puan bir puandır, yolumuza devam ediyoruz. Sanırım iki kurtarış yaptım. Geri kalanında tüm takımın emeği var. Orta saha ve hücum oyuncuları da bize çok yardımcı oldular. Bence bugün 'kazanamıyorsan kaybetme' durumu söz konusuydu." değerlendirmesinde bulundu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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