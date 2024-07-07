Barış Alper için skandal paylaşım yapan Murat Gevrek hakkında açıklama
A Milli Takım maçı sonrası sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden 2 ay önce ayrıldığı duyuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.
Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Murat Gevrek, X hesabından "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz, ... belanı ..." ifadelerini kullanmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.
Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Murat Gevrek, X hesabından "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz, ... belanı ..." ifadelerini kullanmıştı.
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|İsviçre
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