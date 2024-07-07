Barış Alper için skandal paylaşım yapan Murat Gevrek hakkında açıklama

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Murat Gevrek'in, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinin daha önce sona erdiğini belirtti.Bakanlıktan yapılan açıklamada,ifadesi kullanıldı.Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.Murat Gevrek, X hesabındanifadelerini kullanmıştı.