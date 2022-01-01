Bafetimbi Gomis'ten yalanlama!

Bafetimbi Gomis, vermiş olduğu röportajda söylediği 'Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu' sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Gomis yaptığı paylaşımda, "Bir gazetecinin yanlış algılayıp yanlış yazdığı haberi düzeltmem lazım. Türkiye'deki futbol sevgisi ve ateşi tüm dünyada kabul görmüşken, bunun tersini söylemem komik olur. Taraftarımızla birlikte hedefe konsantre olalım. Şampiyonluğu istiyoruz, hep beraber kazanacağız." ifadelerini kullandı.



RÖPORTAJDA NE DEMİŞTİ!



Gomis verdiği röportajda şu ifadeleri kullandığı belirtilmişti: "Suudi Arabistan'da futbol, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbolun hayatta daha önemli bir yeri var. Hatta Al-Hilalliyseniz sokakta yürüyemezsiniz. Ben hep sevgiyle karşılandım"



"SICAK VE TUTKULU"



Fransız oyuncu verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'nda aldığı Arjantin galibiyetini ve kendisinin ülke futboluna kattıklarını anlatarak, "Suudi Arabistan kutsal topraklar ve aynı zamanda sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Ligue 1 kadar büyük olmasa da büyük maç alışkanlıkları var, sürekli baskıya alışkınlar. Arjantin maçında neleri başarabileceklerini gördük" ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard'la da komşu olduğunu belirterek, "Onunla ve ailesiyle iyi ilişkilerim oldu. Herve, insan ilişkilerinde çok güçlü ve samimidir. Herve, ülkeye ve işine büyük sevgi vererek başarılı oldu" sözlerini kullandı.



