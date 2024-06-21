Avusturya 3 puanı 3 golle aldı!

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Avusturya, Polonya'yı 3-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Avusturya 3 puanı 3 golle aldı!
EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 3-1 kazandı. 

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gernot Trauner, 66. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti. Polonya'nın tek golü 30. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. 

Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Adam Buksa ve Krzysztof Piatek 60 dakika süre aldı. Sebastian Szymanski ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya, ilk 3 puanını alarak grupta 3 puana yükseldi ve gruptan çıkma ümidini sürdürdü. Polonya ise iki maç sonunda puansız kalarak şampiyonaya veda etti.

Grubun son maçında Polonya, Fransa ile oynarken, Avusturya da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
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