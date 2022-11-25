Avustralya, Tunus'u tek golle yıktı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun ikinci maçları başlarken Jalel Kadri'nin ekibi Tunus ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya karşı karşıya geldi.



Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avustralya 1-0 kazanırken galibiyet golü 23. dakikada Mitchell Duke'dan geldi.



TUNUS YİNE GOL ATAMADI



Grubun ilk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya da 1-0 mağlup olarak grubun ilk 2 maçında golle tanışamamış oldu. Grupların son maçlarına 1 puanla girecek olan Tunus, son maçta turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşılaşacak.



AVUSTRALYA AVANTAJ ELDE ETTİ



Gruptaki ilk puanlarını Tunus karşısında alan Avustralya, ikincilik mücadelesi verdiği Danimarka ve Tunus'un önüne geçerek önemli bir avantaj elde etti. Avustralya grubun son maçında Danimarka ile karşılaşacak.



KATAR'DA BİR İLK YAŞANDI



Avustralya'nın galibiyet golünü kaydeden Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig oyuncusu oldu. Duke, Japonya 2. Lig ekibi Fagiano Okayama'nın formasını terletiyor.



Bu sonuçla birlikte Tunus 1 puanda kalırken, Avustralya 3 puana ulaşıp maç fazlasıyla lider Fransa ile puanlarını eşitledi.



