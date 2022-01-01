Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Arjantin Milli Takımı, 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunu açıkladı.

Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
Arjantin Milli Takımı'nın, Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.

İşte kadroda yer alan isimler:

Kaleci: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Franco Armani.

Savunma: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, German Pezzella, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Juan Foyth

Orta Saha: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Guido Rodriguez, Alejandro Gomez, Enzo Fernandez, Exequil Palacios

Hücum: Angel Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Joaquin Correa, Paulo Dybala, Lionel Messi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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