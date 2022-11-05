Arjantin kazandı, iki takım da turladı

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi.



Doha'daki Stadium 974'da oynanan maçı Arjantin 2-0 kazandı ve grup lideri olarak son 16'ya yükseldi.



Gruptaki diğer maçta ise Meksika ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Meksika sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ancak Polonya averaj üstünlüğü ile Meksika'nın üzerinde yer alarak gruptan ikinci sırada çıkmayı başardı. Polonya'nın son 16'daki rakibi ise Fransa oldu.



Maçın ilk yarısında Arjantin 39. dakikada VAR ile penaltı kazandı. Topun başına gelen Messi'nin vuruşunu kaleci Szczesny kurtardı ve ilk yarı golsüz sona erdi.



İkinci yarıya etkili başlayan Arjantin, 46. dakikada Mac Allister'ın golüyle öne geçti. 67. dakikada Julian Alvarez farkı ikiye çıkardı ve Arjantin 2-0'lık skorla son 16'ya yükseldi.



C Grubu'nda 6 puana yükselen Arjantin, son 16 turunda ise Avustralya'yla eşleşti. Polonya ise 4 puanda kaldı ancak Polonya, Meksika'nın 1 averaj üzerinde yer aldığı için ikinci sıradan son 16'ya kalmayı başardı. Polonya'nın son 16'daki rakibi ise Fransa olarak belirlendi.



