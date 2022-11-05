X

Arjantin'in son 16'da rakibi Avustralya

Arjantin ile Avustralya, çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

Arjantin'in son 16'da rakibi Avustralya
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda cumartesi günü Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı. .

Yarın sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek. Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
İlkay Gündoğan:
İlkay Gündoğan: "Aynaya bakmalıyız!"
İlk çeyrek final bileti kimin olacak?
İlk çeyrek final bileti kimin olacak?
Arjantin
Arjantin'in son 16'da rakibi Avustralya
Katar, Dünya Kupası maçlarını Lübnan
Katar, Dünya Kupası maçlarını Lübnan'daki fakir bölgelere taşıdı
Michy Batshuayi soyunma odasını anlattı;
Michy Batshuayi soyunma odasını anlattı; "Herkes ağladı!"