X

Arjantin'in 36 yıllık hasreti sona erdi

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin, tam 36 yıl sonra Dünya Kupası şampiyonu olmayı başardı.

Arjantin'in 36 yıllık hasreti sona erdi
Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. "Tangocular" futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Turnuvada son şampiyonluğunu Diego Armando Maradona'nın da yer aldığı kadrosuyla 1986'da elde eden "Tangocular", 36 yılın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin, 6 kez final oynadığı Dünya Kupası'nı 3. kez (1978, 1986, 2022) kazanmayı başardı. "Tangocular", 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetindi.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Didier Deschamps
Didier Deschamps'ın 2026 talebi!
Messi
Messi'ye dünyaca ünlü isimlerden mesaj
Lionel Messi
Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
THY
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Fransızlar isyanda:
Fransızlar isyanda: "Kural hatası var"