Arjantin'e ilk maçta büyük şok

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Suudi Arabistan 2-1 kazandı.



Lionel Messi'nin son Dünya Kupası'nda neler yapacağı merak edilirken, turnuva öncesi Arjantin'i favori olarak gösteren milyonlarca futbolsever vardı. Ancak Arjantin'in ilk maçta Suudi Arabistan'a kaybetmesi, tüm dünyada şaşkınlık yarattı. 35 yaşındaki Lionel Messi de Suudi Arabistan karşısında 2-1 geriye düşmelerinin ardından büyük şok ve üzüntü yaşadı.



Suudi Arabistan'ın golleri 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 53. dakikada Salem Al Dawsari'den geldi. Arjantin'in tek golü ise 10. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi.



4 KUPADA GOL ATAN 5. FUTBOLCU



Arjantin'in tek golünü kaydeden Lionel Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atma başarısı gösteren 5. futbolcu oldu. Bu başarıya daha önce Cristiano Ronaldo, Pele, Miroslav Klose ve Uwe Seeler ulaşmıştı. Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki 7. golüne ulaşmış oldu.



RENARD DEDİĞİNİ YAPTI



Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard, Arjantin maçı öncesi olarak "Dünya Kupası'na piknik yapmaya gelmedik. Arjantin'i yenmek istiyoruz. Üç planımız hazır." dedi ve dediğini yaptı.



36 MAÇ SONRA MAĞLUBİYET



Arjantin Milli Takımı, yaklaşık 3 yıllık yenilmezlik serisini de bu maçla kaybetmiş oldu. Güney Amerika toplamda 36 maçtır mağlubiyet görmüyordu. Arjantin, bu mağlubiyetin ardından İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ulaşamamış oldu.



Bu sonuçla beraber Suudi Arabistan kupaya 3 puanla başlarken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin ilk maçından puansız ayrılmış oldu. Grubun bir sonraki maçında Arjantin, Meksika ile karşılaşırken Suudi Arabistan, Polonya ile kozlarını paylaşacak.



