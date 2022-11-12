Arjantin'de Gonzalez'in yerine Correa

Arjantin Milli Takımı'nda sakatlanan Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya alındı.

Arjantin'de Gonzalez'in yerine Correa
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda, kas sakatlığı geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya davet edildi.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gonzalez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

Teknik direktör Lionel Scaloni, bu gelişmenin ardından Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki Angel Correa'yı kadroya çağırdı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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