Arap ülkelerinin Dünya Kupası serüveni

Fas, Suudi Arabistan ve Tunus

İlk katılan Mısır

Sadece 3 ülke ilk turu geçti

76 maç yaptılar

En çok maç yapanlar Fas ve Suudi Arabistan

Arap ülkelerinin performansı

Ülke



O



G



B



M



A



Y



P



1.Cezayir



13



3



3



7



13



19



12



2. Fas



16



2



5



9



14



22



11



3. Suudi Arabistan



16



3



2



11



11



39



11



4. Tunus



15



2



4



9



13



25



10



5. Mısır



7



0



2



5



5



12



2



6. Kuveyt



3



0



1



2



2



6



1



7. Irak



3



0



0



3



1



4



0



8. B.Arap Emirlikleri



3



0



0



3



2



11



0



TOPLAM



76



10



17



49



61



138



47





En golcüsü Sami Al Jaber

Futbolda 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın dahil olmasıyla, turnuva tarihinde yer alan Arap ülkelerinin sayısı 9'a yükseldi.Turnuvada bugüne kadar Arap dünyasından Fas, Suudi Arabistan, Tunus, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak mücadele etti.Tarihte ilk kez bir Arap ülkesinde Dünya Kupası düzenlenecek. 2022 Dünya Kupası'nda Arap ülkelerinden Katar, Suudi Arabistan, Fas ve Tunus yer alacak.Arap ülkeleri içinde Dünya Kupası'na en çok katılanlar Fas, Suudi Arabistan ve Tunus oldu.Bugüne dek turnuvada 5'er kez mücadele eden söz konusu üç ülke, 2022 Dünya Kupası'nda da yer alarak bu rakamı 6'ya çıkardı.Cezayir 4, Mısır 3, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar ise birer kez organizasyonda yer aldı.Fas (6): 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022.Suudi Arabistan (6): 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022.Tunus (6): 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022.Cezayir (4): 1982, 1986, 2010, 2014.Mısır (3): 1934, 1990, 2018.Birleşik Arap Emirlikleri (1): 1990.Kuveyt (1): 1982.Irak (1): 1986.Katar (1): 2022.Arap ülkeleri içinde Dünya Kupası'na katılan ilk ülke, Mısır oldu.Mısır, 1934'te İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele etti. Sonrasında 56 yıl boyunca turnuvaya katılamayan Mısırlılar, 1990 ve 2018'de de organizasyonda boy gösterdi.Dünya Kupası'na katılan Arap ülkeleri içinde sadece Fas, Suudi Arabistan ve Cezayir, ilk tur grup maçlarını geçerek ikinci tura kaldı.Fas, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere, Polonya ve Portekiz'in önünde grubunu lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 maçında ise Batı Almanya karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılıp elendi.Suudi Arabistan, 1994 Dünya Kupası'nda Hollanda, Belçika ve Fas'ın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura çıktı. Suudi Arabistan, ikinci turda İsveç karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılıp turnuvaya veda etti.Cezayir de 2014 Dünya Kupası'nda Belçika, Rusya ve Güney Kore ile mücadele ettiği grupta ikinci sırayı alıp son 16 turuna kaldı. Cezayir, bu turda şampiyon Almanya'ya uzatma devrelerinde 2-1 mağlup oldu.Bugüne dek Dünya Kupası'na katılan 8 Arap ülkesi, 76 maça çıktı.Bu 76 maçın 10'undan galip ayrılan Arap ülke milli takımları, 49 defa yenildi, 17 kez de berabere kaldı. Arap takımları 61 gol attı, kalesinde 138 gol gördü.Dünya Kupası'nda en çok maç yapan Arap ülkeleri, Fas ve Suudi Arabistan oldu.İki ülke milli takımları 16'şar maça çıktı, Tunus ise 15 karşılaşmada yer aldı.Cezayir, Fas, Suudi Arabistan ve Tunus kupada galibiyet aldı. Mısır, Kuveyt, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri ise galibiyetle tanışamadı.Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Kupası'nda puan almayı da başaramadı.Arap ülkelerinin Dünya Kupası performansı şöyle:Arap ülkeleri milli takımlarının Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu, 3 golle Suudi Arabistanlı Sami Al-Jaber.Cezayir'den Salah Assad, Abdelmoumene Djabou, Islam Slimani, Mısır'dan Abdulrahman Fawzi, Muhammed Salah, Suudi Arabistan'dan Fuad Amin, Fas'tan Salaheddine Bassir, Abdeljalil Hadda, Abderrazak Khairi ve Tunus'tan Wahbi Khazri ise ikişer gol kaydetti.