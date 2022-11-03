Arap Futbol Federasyonları Birliği'nden eleştirilere kınama!

Arap Futbol Federasyonları Birliği, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğine yönelik eleştirileri kınayarak, Doha'nın destekçisi olduğunu açıkladı.



Arap Futbol Federasyonları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Katar'ın ev sahipliğine sürekli desteğini teyit ettiği ve Dünya Kupası'nın Katar'da oynanmasının Arap kültürünün tanıtımı için gerçek bir fırsat olduğu belirtildi.



Katar'ın Dünya Kupası için yaptığı tüm hazırlıkların desteklendiği kaydedilen açıklamada, "Gerçeklere dayanmayan ve amacı sadece Arap (ülkelerinin) yetkinliğini kötülemek olan karalama kampanyasını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"Katar'daki Dünya Kupası, en iyi Dünya Kupası olacaktır"



Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala başkent Doha'da kupa hazırlıklarıyla ilgilenen Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi tarafından Güçlendirme Forumu düzenlendi.



"Herkes İçin Şampiyonluk" sloganı altında düzenlenen foruma katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'daki Dünya Kupası'nın, en iyi Dünya Kupası olacağını söyledi.



Infantino, Dünya Kupası'nın oynanacağı 8 stadyumun, kolay ulaşım ve izleme imkanının sağlanması için yüksek standartlarda inşa edildiğini belirterek, Katar'ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nın, FIFA'nın 1930'dan bu yana düzenlediği Dünya Kupası turnuvaları arasında "en kolay ulaşım imkanına sahip, en iyi turnuva" olacağını vurguladı.



FIFA Başkanı, ayrıca engelli taraftarlarla ilgilenmek üzere 6 bin 500'den fazla gönüllünün eğitildiğine dikkati çekti.



Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin ez-Zevadi de turnuva hazırlıkları başladığından bu yana engelli bireylerin turnuvanın yapıldığı mekanlara ulaşımını sağlamanın, çalışmalarının temeli olduğunu kaydetti.



Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.



Almanya'nın Katar'a yönelik eleştirileri



Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, 27 Ekim'de Alman ARD kanalına verdiği röportajda, Katar'ın insan hakları sicilini eleştirerek, "Alman hükümeti olarak bizim için bu ev sahipliği (Katar'ın) hakkı çok aldatıcı. Uyulması gereken standartlar var. Turnuvalara ev sahipliği yapma hakkını bu ülkelere vermemek daha iyi olur." demişti.



Katar, Faeser'in bu açıklamalarının ardından Almanya'nın Doha Büyükelçisi Claudius Fischbach'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.



İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da 1 Kasım'da, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönündeki eleştirileri kınamıştı.



