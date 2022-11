Antony: 'Ben cehennemde doğdum'

Manchester United'ın, Ajax'tan 100 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Antony, Dünya Kupası öncesi The Players Tribune'e çarpıcı hayat hikayesiyle ilgili dikkat çeken kesitleri anlattı.



İşte Brezilyalı yıldızın hayat hikayesinden dikkat çeken bölümler:



"BEN CEHENNEMDE DOĞDUM"



"Cehennemde doğdum. Bu şaka değil. Bilmeyen Avrupalı arkadaşlarım için Sao Paulo'da büyüdüğüm favelaya aslında Inferninho deniyor yani küçük cehennem. Beni gerçekten bir insan olarak anlamak istiyorsanız, o zaman nereden geldiğimi anlamalısınız. Geçmişim. Köklerim. Inferninho."



"SİLAHLAR ARTIK KORKUTUCU GELMİYORDU"



"Orası rezil bir yer. Kapımızdan on beş adım ötede, her zaman işlerini yapan uyuşturucu satıcıları vardı. Silahları görmeye o kadar alışmıştık ki korkutucu bile değildi. Onlar günlük yaşamın bir parçasıydı. Polisin kapımızı çalmasından çok korkuyorduk. Bir keresinde biri aramak için evimizi bastılar ve çığlık atarak içeri girdiler. Tabii ki bir şey bulamadılar. Ama çok gençken, bunlar sizi çok etkiler"



"BENİM KURTARICIM FUTBOLDU"



"Gördüğüm bazı şeyler... 8-9 yaşlarında bir sabah okula giderken, sokakta yatan bir adamla karşılaştım. Adam hareket etmiyordu. Yaklaştığımda öldüğünü fark ettim. Gidecek başka yol yoktu ve okula gitmem gerekiyordu. Gözlerimi kapattım ve cesedin üzerinden atladım. Bunu kulağa sert gelsin diye söylemiyorum. Bu benim gerçekliğimdi. Futbol benim kurtarıcım oldu. Aslında çocukken hep şanslı olduğumu söylerim çünkü tüm mücadelelerimize rağmen bana cennetten bir armağan verildi. Futbol benim kurtarıcımdı. Interninho'da Noel için oyuncaklar umurumuzda değildi. Yuvarlanan herhangi bir şey bizim için mükemmeldi."



"ÇIPLAK AYAKLA OYNADIM, AYAKLARIM KANARDI"



"Ağabeyim beni her gün futbol oynamak için meydana götürürdü. Favelada herkes futbol oynardı. Çocuklar, yaşlılar, öğretmenler, inşaat işçileri, otobüs şoförleri, uyuşturucu satıcıları. Orada herkes eşittir. Babamın zamanında saha topraktı, benim zamanımda asfalt. Başlangıçta, çıplak ayakla oynadım, ayaklarım kanıyordu. Uygun ayakkabılar için paramız yoktu. Top sürmek her zaman içimde olan bir şeydi, Tanrı'dan gelen bir şeydi. Doğal bir içgüdü. Ayağımda bir top varken, hiç korkum yoktu."



"TOPLA YAPILABİLECEKLERİ RONALDINHO, NEYMAR, CRISTIANO'DAN ÖĞRENDİM"



"Topla tüm hünerleri efsanelerden öğrendim. Ronaldinho, Neymar, Cristiano. Amcam Toniolo sayesinde onları YouTube'dan izlerim. O benim öz amcam değil, yan komşumuzdu. Ama bana ailemden biri gibi davrandı. Ben küçükken, futbol eğitimim için YouTube girmem için Wi-Fi'sini kullanmama izin verirdi. Bana ilk video oyunumu bile o aldı."