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Antonio Conte: "Wembley, İngilizlere baskı yapacak"

Ünlü teknik adam Antonio Conte, İngiltere - İtalya finali öncesinde konuştu.

Antonio Conte: 'Wembley, İngilizlere baskı yapacak'
Antonio Conte, İtalya'nın İngiltere ile oynayacağı EURO 2020 finali öncesinde görüşlerini paylaştı.

İngilizlerin evlerinde oynamasını baskı yaratabileceğini kaydeden İtalyan hoca, "İtalya finali kesinlikle hak etti. Karşılaştıkları tüm rakiplerden daha iyiydiler. Takım hiçbir zaman prensiplerinden ödün vermedi, Mancini'nin en büyük başarısı da oyunculara bunu aşılamak. Oyuncular her şeyi kalpleriyle öğrenmişti. İngilizler ise baskı altında zorluk yaşayabilir. Wembley, onlara baskı yapacak, bunu hissedecekler" dedi.

EURO 2020 finali, 11 Temmuz Pazar günü TSİ 22:00'de start alacak.

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