Alvaro Morata: ''Her zaman bir ışık vardır''

Bize inanan herkese teşekkür etmek istiyorum, bunu ilk andan itibaren hissettik. Pozitif mesajlar pozitif şeylere yol açar. Umarım bu milli takımla gurur duyuyorlardır, gördünüz, 17 yaşındakiler, 21 yaşındakiler... Avrupa Şampiyonası'nın başında çok sayıda harika oyuncumuz olduğunu iddia etmiştim. Milli takıma gelmeye başladığım 14-15 yaşımdan beri tüm anları düşündüm, herkese, takım arkadaşlarıma, özellikle de buraya gelmemize yardımcı olanlara teşekkür edebilirim.'' dedi.

Iniesta'ya selam gönderen Morata, ''Andres Iniesta'ya bir selam göndermek istiyorum, o olmasaydı bu Avrupa Şampiyonasında oynayamazdım ve Bojan için de. Ailem için ama aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'nda bulunmamdan büyük ölçüde sorumlu olan Andres ve Bojan için. Oyuncu olarak onları zaten tanıyordum, Andres'i de bir insan olarak tanıyordum ama onlar size hayat veren insanlar, onları şimdi hatırlıyorum, her şeyin sonunda her zaman bir ışık vardır." ifadelerini kullandı.