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Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, 1 Aralık Perşembe günü kozlarını paylaşacak.

Almanya ve Kosta Rika son 16 bileti için sahada
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, 1 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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