Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.



Almanya'nın teknik direktörü Hansi Flick, Frankfurt kentinde düzenlediği basın toplantısında, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu tanıttı.



Kadroda İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan da yer bulurken, Dortmund'da oynayan Youssoufa Moukoko ve Bremenli futbolcu Niclas Füllkurg ilk kez milli takıma çağrıldı.



Almaya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'ta başarılı bir dönem geçiren Mario Götze de yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden milli takım kadrosunda yer aldı.



Borussia Dortmundlu savunma oyuncusu Mats Hummels aday kadroda yer almazken, Bayern Münih'ten 7 futbolcu Dünya Kupası'nda Almanya için forma giyecek.



Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın kadrosu şöyle:



Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)



Defans: Matthias Ginter (Freiburg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Freiburg)



Orta saha: Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (all Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Frankfurt)



Forvet:: Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Bremen), Karim Adeyemi Borussia Dortmund)



