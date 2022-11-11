Almanya, Katar'da 5. şampiyonluğun peşinde

TAKIM O G B M A Y Av. Puan Almanya 10 9 - 1 36 4 32 27 Kuzey Makedonya 10 5 3 2 23 11 12 18 Romanya 10 5 2 3 13 8 5 17 Ermenistan 10 3 3 4 9 20 -11 12 İzlanda 10 2 3 5 12 18 -6 9 Liechenstein 10 - 1 9 2 34 -32 1





Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı, 5. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Hansi Flick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey Makedonya, Romanya, Ermenistan, İzlanda ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti.Çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan "Panzerler", hanesine yazdırdığı 27 puanla lider olarak 2022 Katar biletini aldı. Fileleri 36 kez havalandıran Almanya, kalesinde ise 4 gol gördü.Almanya-İzlanda: 3-0Romanya-Almanya: 0-1Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2Liechenstein-Almanya: 0-2Almanya-Ermenistan: 6-0İzlanda-Almanya: 0-4Almanya-Romanya: 2-1Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4Almanya-Liechenstein: 9-0Ermenistan-Almanya: 1-4Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann ve Lothar Matthaus gibi isimlerin forma giydiği Almanya, son 2 büyük turnuvada (2018, 2020) yaşadığı başarısızlığı unutturmaya çalışacak.Panzerler, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ve İlkay Gündoğan gibi isimlerin sergileyeceği performansla "Turnuva takımı" imajını Katar'da tekrar futbolseverlere göstermek için mücadele edecek.Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 19 kez katıldı.Panzerler, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Almanya, 4'er kez ise ikinci ve üçüncü oldu.Dünya kupalarında 109 maç yapan Almanya, bu maçlardan 67'sini kazandı, 20'sinden beraberlikle, 22'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı. Panzerler, turnuvada 226 gol attı, kalesinde 125 gol gördü.1934 - Üçüncü1938 - İlk tur1954 - Şampiyon1958 - Dördüncü1962 - Çeyrek final1966 - İkinci1970 - Üçüncü1974 - Şampiyon1978 - İkinci grup aşaması1982 - İkinci1986 - İkinci1990 - Şampiyon1994 - Çeyrek final1998 - Çeyrek final2002 - İkinci2006 - Üçüncü2010 - Üçüncü2014 - Şampiyon2018 - Grup aşamasıAlmanya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)22.00 İspanya-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)22.00 Kosta Rika-Almanya (Al Bayt Stadı-Al Khor)