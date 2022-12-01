Almanya averajla eve dönüyor!

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında Almanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne olurken, mücadeleyi Almanya 4-2'lik skorla kazandı.



Almanya, Serge Gnabry'nin 10. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Kosta Rika, 59. dakikada Yeltsin Tejeda ile skoru eşitledi. Kosta Rika, 70. dakikada Juan Pablo Vargas ile bir gol daha buldu ve 2-1 öne geçti. Japonya'nın, İspanya karşısında önde olduğu dakikalarda gelen bu gol Kosta Rika'yı gruptan çıkartıyordu ancak Orta Amerika temsilcisi, skoru uzun süre tutamadı. Almanya'da sahneye 73. dakikada Kai Havertz çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi.



Kai Havertz, 85. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Almanya'da Niclas Füllkrug, 89. dakikada maçın skorunu belirledi ve Almanya sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun Almanya, grupta 4 puana yükseldi. Japonya'nın, İspanya karşısındaki galibiyetiyle Almanya ile İspanya ile aynı puana geldi. Ancak Hansi Flick'in ekibi İspanya'nın 5 averajla gerisinde kaldığı için 3. sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti. 2018'de Dünya Kupası'na da grup aşamasında veda eden Almanlar, üst üste iki kez aynı durumu yaşadı. Kosta Rika ise 3 puanda son sırada kaldı.



Karşılaşmada düdük çalan Fransız Stephanie Frappart, bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.



Grupta son maçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde;



1- Japonya: 6 puan, +1 averaj

2- İspanya: 4 puan, +6 averaj

3- Almanya: 4 puan, +1 averaj

4- Kosta Rika: 3 puan, -8 averaj



