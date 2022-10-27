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Aliou Cisse: "Mane'ye armağan olsun"

Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse, Ekvador karşısında aldıkları galibiyeti Sadio Mane'ye armağan etti.

Aliou Cisse: 'Mane'ye armağan olsun'
Dünya Kupası'nda Ekvador'u 2-1'lik skorla geçerek üst tura çıkan Senegal'de teknik direktör Aliou Cisse, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Cisse, yaptığı açıklamada galibiyeti, turnuvada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sadio Mane'ye armağan etti.

46 yaşındaki teknik adam, flaş röportajda yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, ülke için olağanüstü şeyler yapan ancak burada olmayan birine adamak istiyorum; Sadio Mane" dedi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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