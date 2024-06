Ali Düşmez: ''Portekiz'e karşı puan ve puanlar alacağız''

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez; Gürcistan galibiyeti ve turnuvadaki beklentilerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Ay-yıldızlıların Gürcistan karşısında Türk insanına büyük bir gurur yaşattığını dile getiren Ali Düşmez, "Çok gerildik. Millilerimiz, Türk insanına büyük bir gurur yaşattı. Buradaki gurbetçilerimiz çok mutlu oldular. Bütün gün beraberdik. Ülkemizde ayrı bir sevinç oluyor, burada ayrı bir keyif oluyor. Çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı gelir. Stat da Türkiye'deki herhangi bir stadımız gibiydi. 65 bin kişilik stadın yüzde 85, 90'ı Türk seyircilerdi. Çok mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.



"İLK MAÇLARIN HER ZAMAN BİR SIKINTISI VARDIR"



Böylesine büyük turnuvalarda ilk maçların her zaman zor geçtiğine dikkati çeken Düşmez, "İyi bir maç oldu. Çok iyi başladık. İkinci gol, kıl payı VAR'dan döndü. Zaten o gol olsaydı oyun çok önce kopacaktı. Çok heyecanlandık. 1-1 oldu. Çok güzel bir maç oldu. Bana göre turnuvanın en güzel maçlarından biriydi. İlk maçların her zaman bir sıkıntısı vardır. Bu sıkıntıları bazı dakikalarda yaşadık. Ancak bundan sonra daha iyi olacak. Ümitliyim" şeklinde konuştu.



"RONALDO'NUN KARŞI TAKIMDA OLMASI BİZİM İÇİN HEM AVANTAJ HEM DE DEZAVANTAJ"



Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun rakip olmasının hem avantajlı hem de dezavantajlı yanlarının olduğunu söyleyen Ali Düşmez, "Portekiz ile bir hesap var. İnşallah hesap bizim lehimize dönecek. Ronaldo'nun da karşı takımda olması bizim için hem avantaj hem de dezavantaj. Böyle yıldız futbolcularla karşı karşıya oynamak bir avantajdır. Aşırı bir motivasyon olur. Ben olaya o tarafıyla bakmak istiyorum. Portekiz maçı için ümidim ve düşüncem çok daha rahat ve iyi olacak. Kafa kafaya bir maç olacak. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacağız. Ama iyi bir rakibe karşı bu takımın çok daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"PORTEKİZ MAÇINDA İNŞALLAH PUAN YA DA PUANLAR ALACAĞIZ"



Portekiz maçının Gürcistan maçına göre daha tahmin edilebilir bir karşılaşma olduğunu ifade eden Düşmez, sözlerini şöyle noktaladı:



"Bu maç ilk maça göre daha belirli. Çünkü her şeyin ne olduğunu biliyorsunuz. Rakibin, futbolcuların Ne yaşayacağınızı biliyorsunuz. Teknik kadro olarak, futbolcu olarak hissedebilirsiniz. Gürcistan maçı bana göre bilinmeyeni daha fazla olan bir maçtı. Bu maç daha iyi olacak. Zor bir maç olacak. Ama biz inşallah puan ya da puanlar alacağız. Ümidimiz, duamız bu. Çünkü buradaki hava çok çok özel. Buradaki Türk insanımızı mutlu etmek istiyoruz."