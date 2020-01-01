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Alessandro Bastoni: "Conte, Mancini'den daha sert!"

İtalya Milli Takımı'nın yıldızı Alessandro Bastoni, EURO 2020 öncesi Sky mikrofonlarına konuştu.

Alessandro Bastoni: 'Conte, Mancini'den daha sert!'
İtalya Milli Takımı'nın genç yıldızlarından Alessandro Bastoni, EURO 2020'nin başlamasına sayılı saatler kala konuştu.

Duygularını aktaran Bastoni, "2 yıl öncesine kadar böyle bir yerde olacağımı düşünmezdim. Parma'daydım ve ilk deneyimimdeydim. Milli takıma da kulüplerinde iyi olanları alıyorlar. İtalya ve Inter birbirine benzeyen takımlar. İkisi de gücünü kollektif güçlerinden alıyorlar. Bunu da mümkün olduğunca ileri götürmeye çalışıyoruz. Hem sahada hem de saha dışında iyi bir ilişmiz var. Bu da saha içerisinde bize çok yardımcı oluyor." ifadelerini aktardı.

"CONTE, MANCINI'DEN DAHA SERT"

Inter'deki hocası Antonio Conte ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini arasında karşılaştırma yapması istenen Bastoni, "Conte, Mancini'den daha tutkulu ve daha fazla sertlikle, disiplinle kendi istediği şeyleri yaptırma tarzı var. Temel farkları bu. İkisi de işini iy yapmak için uğraşıyor. Mancini, şu an pandemi nedeniyle morali kötü durumda olan İtalyan halkına mutluluk vermek için çabalayan biri. Tüm amacı, EURO 2020 başlar başlamaz İtalyan halkına neşe vermek." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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