Aboubakar, Brezilya'yı yıktı!

2022 Katar Dünya Kupası G Grubu karşılaşmasında Brezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi.Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kamerun 1-0'lık skorla kazandı.Kamerun'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Vincent Aboubakar attı. Sarı kartı bulunan Aboubakar, golün ardından formasını çıkardı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Aboubakar ayrıca, Zinedine Zidane'den sonra Dünya Kupası'nda bir maçta gol attıktan sonra kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.Brezilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 39 yaşındaki Daniel Alves, Brezilya forması ile Dünya Kupası'nda sahaya çıkan en yaşlı futbolcu oldu. Kamerun'da Beşiktaşlı Kevin N'Koudou karşılaşmada süre almadı.Bu sonucun ardından Brezilya 6 puanda kaldı ancak lider olarak turu geçti. Kamerun ise 4 puana yükselmesine rağmen, İsviçre'nin Sırbistan karşısındaki galibiyetiyle turnuvaya veda etti.Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turunda H Grubu'nda büyük bir sürprize imza atarak ikinci olarak çıkan Güney Kore ile karşılaşacak.Brezilya'da sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Neymar, Kamerun maçını tribünde izledi.Sambacıların, Sırbistan ile G Grubu'nda oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre karşılaşmasının ardından Kamerun maçında da forma giyemedi.Brezilyalı taraftarlar, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören efsane futbolcuları Pele'yi unutmadı.Brezilyalılar, Kamerun karşılaşması öncesinde kale arkası tribününde, Pele'nin fotoğrafının da bulunduğu afişte yer alan "Get well soon" mesajıyla efsane oyuncuların geçmiş olsun dileklerini iletti.Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 85 bin 986 kişinin izlediği açıklandı.Gruptan çıkmayı ikinci maçlar sonrasında garantileyen Brezilya, Kamerun karşısında kadrosunda rotasyona gitti. Kamerun'da ise ilk iki maçta ilk 11'de yer almayan Vincent Aboubakar ilk kez başlangıç 11'inde yer aldı.Lusail Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolü Brezilya'daydı. İlk ataklar da Sambacılardan geldi.14. dakikada sağ kanattan Fred'in yaptığı ortaya altıpas önünde Martinelli kafayı vurdu, kaleci Epassy topu kornere çeldi.Brezilya 45+1'de de Martinelli ile gole yaklaştı. Çalımlarla Kamerun kalesine yaklaşan Martinelli, açısını düzeltip ceza yayı içinden şutunu çekti, kaleci Epassy bu şutu da kornere çelmeyi başardı.Kamerun ise ilk tehlikeli atağını 45+3'te yakaladı. Sol kanattan Ngamaleu'nun yaptığı ortaya arka direkte Mbuemo kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Ederson sağına uzanarak kornere gönderdi.Afrika ekibi 51. dakikada gole yaklaştı. Mbeumo'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.Brezilya'da sakatlanan Alex Telles oyuna devam edemedi ve 54. dakikada yerini Marquinhos'a bıraktı.Kamerun kalecisi Epassy yaptığı kurtarışlarla Brezilyalı oyunculara gol şansı vermedi. 56. dakikada Martinelli'nin şutunu köşeye uzanıp kornere çelen Epassy, 57'de de Militao'nun ceza sahasından şutunda topu iki hamlede kornere gönderdi.Kamerun, 90+2. dakikada öne geçti. Sağ kanattan Mbekeli'nin penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Aboubakar topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.Kamerun karşılaşmayı 1-0 kazandı.LusailIsmail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)Epassy, Fai, Wooh, Ebosse, Tolo, Kunde (Dk. 68 Ntcham), Anguissa, Mbeumo (Dk. 64 Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (Dk. 86 Mbekeli), AboubakarEderson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (Dk. 54 Marquinhos), Fabinho, Fred (Dk. 55 Guimaraes), Antony (Dk. 79 Raphinha), Rodrygo (Dk. 55 Ribeiro), Martinelli, Gabriel Jesus (Dk. 64 Pedro)Dk. 90+2 Aboubakar (Kamerun)Dk. 90+3 Aboubakar (Kamerun)Dk. 6 Tolo, Dk. 28 Kunde, Dk. 32 Fai (Kamerun), Dk. 7 Militao, Dk. 85 Guimaraes (Brezilya)